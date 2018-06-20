Лазарев рассказал, чем запомнится его номер на "Евровидении"

Российский певец Сергей Лазарев на встрече с журналистами рассказал, чем запомнится его номер на "Евровидении". По словам вокалиста, выступление будет эмоциональным, а в его основу ляжет актерское мастерство конкурсанта.
Отметим, что Лазарев выступит на "Евровидении" с песней Scream. Певец уверен, что номер на эту композицию понравится зрителям и жюри еще тем, что он будет сильно отличаться от выступлений других исполнителей.
На пресс-конференции певец также заявил, что его единственный конкурент на музыкальном конкурсе в этом году – он сам в 2016 году. Тогда Лазареву удалось занять 3 место с песней You"re the Only One.
Финал "Евровидения-2019" состоится 18 мая в Тель-Авиве. Сергей Лазарев будет выступать под номером 13.
Ранее Сергей Лазарев показал на видео подготовку к "Евровидению-2019".
Видео: YouTube / Сергей Лазарев
Оставить комментарий