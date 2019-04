Лазарев рассказал, чем запомнится его номер на "Евровидении"

По словам певца, выступление будет эмоциональным, а в его основу ляжет актерское мастерство конкурсанта.

Российский певец Сергей Лазарев на встрече с журналистами рассказал, чем запомнится его номер на "Евровидении". По словам вокалиста, выступление будет эмоциональным, а в его основу ляжет актерское мастерство конкурсанта.

Отметим, что Лазарев выступит на "Евровидении" с песней Scream. Певец уверен, что номер на эту композицию понравится зрителям и жюри еще тем, что он будет сильно отличаться от выступлений других исполнителей.

На пресс-конференции певец также заявил, что его единственный конкурент на музыкальном конкурсе в этом году – он сам в 2016 году. Тогда Лазареву удалось занять 3 место с песней You"re the Only One.

Финал "Евровидения-2019" состоится 18 мая в Тель-Авиве. Сергей Лазарев будет выступать под номером 13.

Ранее Сергей Лазарев показал на видео подготовку к "Евровидению-2019".

Видео: YouTube / Сергей Лазарев