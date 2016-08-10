Алсу получила звание "Заслуженной артистки России"

Певицу наградил министр культуры.

Накануне, в в Атриуме Большого театра состоялась торжественная церемония присвоения звания "Заслуженный артист России". Министр культуры Владимир Мединский вручил почетный знак таким детялям культуры, как певице Алсу, актерам Максиму Матвееву, Станиславу Дужникову, вокалистке Большого театра Агунде Кулаевой и певице Инне Маликовой.



"Заслуженный арти́ст Российской Федерации" является почётным званием, входящим в систему государственных наград Российской Федерации. Награду вручают высокопрофессиональным артистам, балетмейстерам, дирижёрам, композиторам, режиссёрам, хормейстерам и музыкальным исполнителям за личные заслуги



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