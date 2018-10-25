Фильм по книге Стивена Кинга признан лучшим в жанре ужасов

В ТОП-100 попала и советская картина "Вий", которая оказалась на 89-ой строчке рейтинга.

Картина Стэнли Кубрика "Сияние" признана лучшим фильмом в жанре ужасов по версии издания IndieWire. Об этом сообщают российские СМИ.

Фильм был снят в 1980 году по произведению Стивена Кинга с участием Джека Николсона. Позже Кинг написал, что это было худшей экранизацией его книг. По сюжету, главный герой Джек Торренс вместе с женой и сыном заселяется в гостиницу "Оверлук, чтобы поработать смотрителем, но в отеле начинают происходить довольно странные вещи.

Также в десятке самых "ужасных" оказались фильмы "Техасская резня бензопилой", "Ребенок Розмари", "Изгоняющий дьявола", "Хэллоуин", "Психо", "Глаза без лица", "Нечто", "Чужой" и "Ночь живых мертвецов". В ТОП-100 попала и советская картина "Вий", которая оказалась на 89-ой строчке рейтинга.

Ранее на Piter.TV: Студенты купили у Стивена Кинга права на экранизацию рассказа "Велотренажер" за $1.

Видео: Youtube



