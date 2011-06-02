Вышел трейлер фильма "Обезьяна" от режиссера "Собирателя душ"

Премьера в РФ намечена на 27 февраля следующего года.

Фильм "Обезьяна" (18+) от режиссера "Собирателя душ" выйдет в российский широкий прокат 27 февраля 2025 года. Соответствующей информацией с журналистами поделилась кинопрокатная компания Global Film. Сюжет истории расскажет о жизни двух братьев-близнецов по имени Хэл и Билл (во взрослом возрасте родственников сыграл Тео Джеймс, а в детстве - Кристиан Конвери). Будучи еще маленькими, мальчики обнаруживают на чердаке старую обезьяну, когда-то принадлежавшую отцу. Однако затем появление игрушки начинает приводить к загадочным смертям, а братья решают как можно скорее избавиться от находки. Спустя время Хэл и Билл понемногу отдаляются друг друга. Неожиданно заводная обезьяна напоминает о себе, поэтому героям приходится объединить усилия и постараться остановить череду убийств, совершенную проклятой игрушкой.

Режиссером и сценаристом экранизации рассказа Стивена Кинга выступил режиссер Осгуд Перкинс, известный аудитории по работе над такими проектами как "Февраль", "Я прелесть, живущая в доме", "Собиратель душ". В актерском составе указаны Тео Джеймс ("Джентльмены"), Элайджа Вуд ("Властелин колец") и Татьяна Маслани ("Тёмное дитя").

Вышел дублированный трейлер фильма "Самый ценный груз" Мишеля Хазанавичуса.

Фото и видео: YouTube / Global Film