Вышел дублированный трейлер фильма "Самый ценный груз" Мишеля Хазанавичуса

Премьера фильма в РФ запланирована на 30 января следующего года.

Кинокомпания "Экспонента" опубликовала в социальных сетях дублированный трейлер нового фильма от режиссера Мишеля Хазанавичуса "Самый ценный груз". Официальная премьера картины состоялась на Каннском кинофестивале. Роль рассказчика озвучил актер Александр Петров, а российская премьера в кинотеатрах состоится 30 января 2025 года.

Сюжет рассказывает историю о том, как время сбора хвороста жена лесника находит в сугробе младенца. Маленькая девочка оказывается выброшена из окна "поезда смерти", направляющегося в Аушвиц. Женщина решает спасти ребёнка, однако ее строгий муж категорически сопротивляется этому. В результате герой позволяет оставить девочку у себя дома лишь на небольшое время. Однако позже мужчина сильно привязывается к ребенку. Местные жители из деревни узнают о неожиданном пополнении в семье лесника, но решают, что это принесет им лишь беды. Они выставляют соседям ультиматум, чтобы те избавились от малышки.

Напомним, что в оригинальной французской версии рассказчика озвучил покойный Жан-Луи Трентиньян.

В новом трейлере Civilization 7 представили воительницу Амину.

Фото и видео: YouTube / Exponenta Film