В новом трейлере Civilization 7 представили воительницу Амину

Презентованы характеристики играбельного героя из Sid Meier’s Civilization VII.

В новом трейлере Sid Meier"s Civilization VII разработчики компьютерной игры представили следующего играбельного лидера — королеву-воительницу Амину. Женщина правила королевством Заззау, созданном на территории современной Нигерии с 1576 года до своей гибели. Уточняется, что стартовой локацией для героини станут пустыни и равнины. Авторы упоминают о том, что другим мировым лидерам лучше уступать персонажу эти территории для того, чтобы оставаться с ней в дружеских отношениях. При этом все военные юниты, расположенные на указанных землях, будут получать пять очков боевой мощи.

Напомним, что завоевательную кампанию Амины будут поддерживать экономические бонусы, которые представят возможности по развитию ресурсов в каждом городе. В эпоху исследований Амина готова будет объединиться с народом Сонгай для того, чтобы расширить собственную развивающуюся торговую сеть. Она полусил уникальные юниты для грабежа территорий.

Напомним, что играбельными лидерами в проекте Sid Meier"s Civilization VII уже заявлены Карл Великий, Пачакутек, Макиавелли, Хатшепсут, Октавиан Август, Ашока, Чынг Чак, Ксеркс, Изабелла Кастильская, Текумсе и Конфуций. Стратегия от студии Firaxis выйдет в свет 11 февраля 2025 года. Игра будет доступна для пользователей на персональных компьютерах, консолях PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.

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Фото и видео: YouTube / Sid Meier"s Civilization