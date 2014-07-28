В Сеть выложили первый трейлер второго сезона сериала "Игра в кальмара"

Выход шоу намечен на 26 декабря.

В социальных сетях появился трейлер второго сезона южнокорейского сериала "Игра в кальмара" (Ojingeo geim) Также авторы опубликовали свежий постер к проекту. на нем зрители могут увидеть официальную дату выхода шоу в свет. Известно, что новый сезон предусматривает шесть эпизодов, которые появятся на американском стриминговом сервисе Netflix уже 26 декабря 2024 года.

Напомним, что Зрителей во втором сезоне "Кальмара" ждёт возвращение героя Сон Ки Хуна (игрок 456), который снова окажется в опасной ситуации, пытаясь противостоять организаторам смертельной игры, а также помочь остальным участникам выжить. В актерском составе также указаны Им Шиван, Кан Ха Ныль, Пак Сон Хун и Ян Дон Гын в роли новых участников шоу. К своим ролям из первого сезона вернутся Ли Джон Джэ, Ли Бён Хон, Ви Ха Джун и Гон Ю.

Создатели уже говорили о том, что сериал получит третий сезон, выход которого запланирован на 2025 год.

В сети появился первый трейлер приквела к сериалу "Декстер".

Фото и видео: YouTube / Kinoman