Студенты купили у Стивена Кинга права на экранизацию рассказа "Велотренажер" за $1

Писатель Стивен Кинг продал двум подросткам право на экранизацию своего рассказа "Велотренажер". Попросил он за это всего один доллар. Об этом сообщает The Guardian.
Двое студентов: 16-летний Алфи Эванс и 14-летняя Керис Клифф отправили писатели запрос о покупке права на экранизацию. К их удивлению, Кинг буквально через несколько дней дал положительный ответ и попросил у ребят за это один доллар. Режиссер Кевин Филлипс, который поможет студентам в съемке, рассказал, что контракт был подписал через пару дней, после этого подростки отправили Стивену Кингу долларовую купюру.
По условиям контракта, студенты не получат никакой прибыли с показов и копию фильма они должны будут отправить Кингу.
Кинг передал подросткам права на экранизацию в рамках своего проекта Dollar Babies, созданного, чтобы студенты могли снять фильм по одному из его рассказов.
Ранее на Piter.TV: Дональд Трамп забанил в Twitter Стивена Кинга.
Фото: stephenking/ Instagram