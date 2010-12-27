Студенты купили у Стивена Кинга права на экранизацию рассказа "Велотренажер" за $1

Кинг передал подросткам права на экранизацию в рамках своего проекта Dollar Babies, созданного, чтобы студенты могли снять фильм по одному из его рассказов.

Писатель Стивен Кинг продал двум подросткам право на экранизацию своего рассказа "Велотренажер". Попросил он за это всего один доллар. Об этом сообщает The Guardian.

Двое студентов: 16-летний Алфи Эванс и 14-летняя Керис Клифф отправили писатели запрос о покупке права на экранизацию. К их удивлению, Кинг буквально через несколько дней дал положительный ответ и попросил у ребят за это один доллар. Режиссер Кевин Филлипс, который поможет студентам в съемке, рассказал, что контракт был подписал через пару дней, после этого подростки отправили Стивену Кингу долларовую купюру.

По условиям контракта, студенты не получат никакой прибыли с показов и копию фильма они должны будут отправить Кингу.

Кинг передал подросткам права на экранизацию в рамках своего проекта Dollar Babies, созданного, чтобы студенты могли снять фильм по одному из его рассказов.

Ранее на Piter.TV: Дональд Трамп забанил в Twitter Стивена Кинга.

Фото: stephenking/ Instagram