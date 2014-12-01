Умерла актриса театра Нина Шацкая

Главной ролью Шацкой стала роль пионервожатой в фильме "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен".

В воскресенье, 23 мая, стало известно, что на 82-м году жизни умерла заслуженная артистка РФ Нина Шацкая. Об этом сообщает "Интерфакс" с ссылкой на художественного руководителя театра "Школа современной пьесы" Иосифа Райхельгауза.

По предварительным данным, причиной смерти стали последствия COVID-19. На экране она дебютировала в ленте "Коллеги". Главной ролью Шацкой стала роль пионервожатой в фильме "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен".

В 1964-1993 годах она была актрисой Театра на Таганке, с 1993 года - Содружества актеров Таганки. С 2003 года - в театре "Школа современной пьесы". Она снялась более чем в 20 картинах и фильмах-спектаклях, среди которых были "Визит к Минотавру", "Сукины дети" и других.

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Фото: кинопоиск