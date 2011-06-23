Над Казанским собором в Петербурге расступились облака

Один из пользователей написал, что это "борьба светлых сил над темными".

В воскресенье, 23 мая, в Петербурге над Казанском собором можно наблюдать, как в дождь над храмом расступились облака. Об этом рассказали в "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в социальной сети "ВКонтакте".

Это явление заметил петербуржец, когда в дождь тучи внезапно разошлись над собором, и подделился фото в соц.сетях. Один из пользователей написал, что это "борьба светлых сил над темными".

Piter.tv писал, что 22 и 23 мая, в Петербурге и Ленобласти будут дождливыми и прохладными. Как отмечал специалист, в Петербурге по-прежнему "гостит" циклон, поэтому погода будет облачной с кратковременными дождями. В воскресенье в городе ожидаются сильные ливни.

В Ленобласти 24 мая поднимется сильный ветер и пройдут дожди.

Фото: Вконтакте / "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб