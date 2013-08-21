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Выходные в Петербурге будут дождливыми и прохладными
Сегодня, 19:21
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kraratau27

Выходные в Петербурге будут дождливыми и прохладными

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Температура воздуха ночью прогреется до +10 градусов и до +16 градусов днём.

Выходные, 22 и 23 мая, в Петербурге и Ленобласти будут дождливыми и прохладными. Об этом в пятницу, 21 мая, "Невским Новостям" заявил заведующий бюро погоды Российского государственного гидрометеорологического университета Юрий Куткевич.

Как отмечает специалист, в Петербурге по-прежнему "гостит" циклон, поэтому погода будет облачной с кратковременными дождями. К тому же, по словам Куткевича, в воскресенье в городе ожидаются сильные ливни. Также в город нагрянет юго-западный умеренный ветер. 

Отмечается, что температура воздуха ночью прогреется до +10 градусов и до +16 градусов днём. Атмосферное давление останется низким. 

Ранее мы писали, что главный синоптик Петербурга рассказал, каким будет лето в городе.

Фото: pixabay.com

Теги: погода, прогноз, синоптики
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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