Выходные в Петербурге будут дождливыми и прохладными

Температура воздуха ночью прогреется до +10 градусов и до +16 градусов днём.

Выходные, 22 и 23 мая, в Петербурге и Ленобласти будут дождливыми и прохладными. Об этом в пятницу, 21 мая, "Невским Новостям" заявил заведующий бюро погоды Российского государственного гидрометеорологического университета Юрий Куткевич.

Как отмечает специалист, в Петербурге по-прежнему "гостит" циклон, поэтому погода будет облачной с кратковременными дождями. К тому же, по словам Куткевича, в воскресенье в городе ожидаются сильные ливни. Также в город нагрянет юго-западный умеренный ветер.

Отмечается, что температура воздуха ночью прогреется до +10 градусов и до +16 градусов днём. Атмосферное давление останется низким.

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