Главный синоптик Петербурга рассказал, каким будет лето в городе

Александр Колесов считает, что очень жаркой погоды не запланировано.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, каким будет лето в Северной столице. В комментарии порталу "Невские новости" синоптик рассказал, что холодной погоды не планируется, как и очень жаркой.

Аномалия температуры воздуха описывается как слабо положительная, близкая к норме.

Лето будет обычным. Норма в июне — 15,6 градусов, в июле — 17,7 градуса, в августе — 16,2 градуса Александр Колесов, синоптик

С начала рабочей недели в Петербурге установилась по-летнему теплая погода. Столбики термометров 12 мая поднялись до +27,2 градусов, побив рекорд 1963 года. При этом температура воздуха продолжает расти. C пятницы, 14 мая, начнется похолодание. Об этом Piter.TV рассказал главный синоптик Петербурга.

Фото: Piter.tv