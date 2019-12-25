В Ленобласти 24 мая поднимется сильный ветер и пройдут дожди

В Ленобласти понедельник будет холодным и дождливым. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону 23 мая.
Утро начнется с кратковременных дождей. Подует северо-западный ветер. Его порывы будут достигать 7-12 м/с. Местами ветер разбушуется до 15 м/с. Температура воздуха в темное время суток составит +5...+10 градусов, а днем столбики термометров покажут +13...+18 градусов. Атмосферное давление обещает повышаться.
Ранее на Piter.tv сообщили, что первая половина будущей недели будет прохладной и дождливой. Потепление стоит ждать не раньше пятницы.
Напомним, что в непогоде есть и достоинства. Например, из-за дождей вход в ЦПКиО сделали бесплатным.
Фото: pixabay
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