В Ленобласти 24 мая поднимется сильный ветер и пройдут дожди

Температура воздуха днем составит +12...+18 градусов. Ожидается облачная с прояснениями погода.

В Ленобласти понедельник будет холодным и дождливым. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону 23 мая.

Утро начнется с кратковременных дождей. Подует северо-западный ветер. Его порывы будут достигать 7-12 м/с. Местами ветер разбушуется до 15 м/с. Температура воздуха в темное время суток составит +5...+10 градусов, а днем столбики термометров покажут +13...+18 градусов. Атмосферное давление обещает повышаться.

Ранее на Piter.tv сообщили, что первая половина будущей недели будет прохладной и дождливой. Потепление стоит ждать не раньше пятницы.

Напомним, что в непогоде есть и достоинства. Например, из-за дождей вход в ЦПКиО сделали бесплатным.

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