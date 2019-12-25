Из-за дождей вход в ЦПКиО сделали бесплатным

В воскресенье благодаря дождливой погоде петербуржцы могут не покупать билет в парк: вход свободный. А мероприятия фестиваля тюльпанов перенесли в Эстрадный театр.

Сегодня, 23 мая, жители Северной столицы и гости города могут бесплатно прогуляться по ЦПКиО им. Кирова. Об этом сообщили на страничке парка в "ВКонтакте".

Из-за непогоды вход на Елагин остров в это воскресенье свободный. На фестиваль тюльпанов, который проходит в выходные, прийти можно тоже без билета. Программа праздника переносится в здание Эстрадного театра.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге расцвели тюльпаны. В этом году цветы распустились с опозданием. Раньше петербуржцы могли насладиться их красотой еще до Дня Победы.Горожане смогут увидеть растения в Парке 300-летия, в Александровском саду, в Приморском парке Победы, на площади Александра Невского.

Фото: ВКонтакте / ЦПКиО им. Кирова