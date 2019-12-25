В Северной столице расцвели тюльпаны

В этом году цветы распустились с опозданием. Раньше петербуржцы могли насладиться их красотой еще до Дня Победы.

В парках Петербурга открылись бутончики тюльпанов. Горожане смогут увидеть растения в Парке 300-летия, в Александровском саду, в Приморском парке Победы, на площади Александра Невского, в ЦПКиО им. Кирова и в других местах. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству 22 мая.

Ежегодно тюльпаны показывают себя во всей красе еще перед Парадом Победы. Но в этом году весна была прохладной и дождливой, поэтому распутились цветы только к 21 мая.

Известно, что тюльпаны посадили осенью 2020 года. Почти 205 тысяч луковиц дали ростки, и теперь горожане смогут увидеть бордовые, фиолетовые, оранжевые, красные, пурпурные, розовые и белые огоньки цветов.

В сети пользователи восторгаются природой и делятся фотографиями растений.

Ранее на Piter.tv сообщили, что аналитики посчитали среднюю стоимость букета на последний звонок.

Фото: ВКонтакте / ЦПКиО им. Кирова