В Северной столице расцвели тюльпаны

В парках Петербурга открылись бутончики тюльпанов. Горожане смогут увидеть растения в Парке 300-летия, в Александровском саду, в Приморском парке Победы, на площади Александра Невского, в ЦПКиО им. Кирова и в других местах. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству 22 мая.
Ежегодно тюльпаны показывают себя во всей красе еще перед Парадом Победы. Но в этом году весна была прохладной и дождливой, поэтому распутились цветы только к 21 мая.
Известно, что тюльпаны посадили осенью 2020 года. Почти 205 тысяч луковиц дали ростки, и теперь горожане смогут увидеть бордовые, фиолетовые, оранжевые, красные, пурпурные, розовые и белые огоньки цветов.
В сети пользователи восторгаются природой и делятся фотографиями растений.
Ранее на Piter.tv сообщили, что аналитики посчитали среднюю стоимость букета на последний звонок.
Фото: ВКонтакте / ЦПКиО им. Кирова
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