Аналитики посчитали среднюю стоимость букета на последний звонок

Самые дорогие букеты в Москве и в Петербурге, самые дешевые в Пермском крае.

В этом году покупка букета на последний звонок будет стоить школьникам на 3% меньше, чем в 2020. Об этом сообщили специалисты IT-компании "Эвотор", основываясь на результатах анализа чеков цветочных магазинов с 1 по 19 мая 2020 и 2021 гг., пишет ТАСС.

Средняя стоимость букета в России составляет 987 рублей. Дороже всего цветы обойдутся выпускникам в Москве, за букет придется отдать 1401 рубль. Средняя цена букета в Петербурге не намного меньше – 1124 рублей.

Не получится сэкономить и выпускникам в Ханты-Мансийском АО, где средняя стоимость букета составляет 1327 рублей. В Иркутской области букет стоит 1255 рублей, в Краснодарском крае – 1142 рубля.

Дешевле всего букет на последний звонок можно купить в Пермском крае – за 660 рублей. В Челябинской области цветы стоят 798 рублей, в Калининградской – 741 рубль, а в Башкортостане – 732 рубля.

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