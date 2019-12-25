Названа самая популярная среди петербуржцев уличная еда

Самой дорогой является хот-дог, самой дешевой – пирожки с капустой.

Специалисты IT-компании "Эвотор" назвали самый популярный стрит-фуд у россиян. Оказалось, что чаще всего для быстрого перекуса покупают сосиски в тесте. Об этом пишут РИА Новости.

За год сосиска в тесте в среднем подорожала в России до 38 рублей. В Москве она стоит 55 рублей, в Петербурге – 52. Дешевле всего этот пирожок можно купить в Омске и Кировской области – за 12 рублей.

Второе по популярности место заняли беляши, цена которых за год увеличилась на треть (36%) – до 54 рублей. В Москве и Петербурге один беляш можно купить за 57 рублей. В Астраханской, Смоленской, Омской и Волгоградской областях и Приморье он стоит 15 рублей за штуку.

В топ-3 также попали курники, которые подешевели за год на 12% – до 65 рублей. Правда, в Москве они стоят 79 рублей, а в Петербурге и вовсе 94 рубля. Зато в Татарстане, Башкирии и Тюменской области курники можно купить всего за 19 рублей.

Стоит отметить, что самой дорогой уличной едой в России признан хот-дог, самой дешевой – пирожки с капустой, самой подорожавшей – чебурек.

Ранее мы писали, что цены на продукты питания в Петербурге за год выросли на 8%.

Фото: pixabay.com