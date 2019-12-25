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Цены на продукты питания в Петербурге за год выросли на 8%
Сегодня, 12:15
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nadezhda_sib

Цены на продукты питания в Петербурге за год выросли на 8%

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Есть продукты, которые наоборот подешевели.

В среднем цены в продуктовых магазинах Петербурга за год выросли на 8%. Об этом на заседании 14 апреля в Законодательном собрании сообщил глава регионального управления Федеральной налоговой службы Александр Гнедых. 

Сравнивались цены апреля 2020-го года к ценам середины марта 2021-го года. По словам руководителя налоговой, рост цен был постепенным. Кроме того, некоторые товары подешевели, например, рыба. 

Ранее Александр Гнедых сообщил о том, что количество юрлиц в Петербурге за год сократилось на 14%. 

Предприниматели предупредили, что еда в ресторанах Петербурга подорожает примерно на 20%. Это связано с ростом цен на продукты. 

Фото: pixabay.com

Теги: налоговая, статистика, цены на продукты
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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