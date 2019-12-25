Цены на продукты питания в Петербурге за год выросли на 8%

Есть продукты, которые наоборот подешевели.

В среднем цены в продуктовых магазинах Петербурга за год выросли на 8%. Об этом на заседании 14 апреля в Законодательном собрании сообщил глава регионального управления Федеральной налоговой службы Александр Гнедых.

Сравнивались цены апреля 2020-го года к ценам середины марта 2021-го года. По словам руководителя налоговой, рост цен был постепенным. Кроме того, некоторые товары подешевели, например, рыба.

Ранее Александр Гнедых сообщил о том, что количество юрлиц в Петербурге за год сократилось на 14%.

Предприниматели предупредили, что еда в ресторанах Петербурга подорожает примерно на 20%. Это связано с ростом цен на продукты.

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