Синоптики назвали дату прихода теплой погоды в Петербурге

Первая половина будущей недели будет прохладной и дождливой. Потепление стоит ждать не раньше пятницы.

С понедельника по пятницу в Северной столице будут сильные дожди и холодная погода. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус 23 мая.

В первый день недели ожидаетcя облачная с прояcнениями погода, могут брызнуть кратковременные дожди. Столбики термометров покажут не выше +16 градусов. Во вторник синоптик обещает петербуржцам сухую погоду, воздух прогреется до +17 градусов. Но в в среду и четверг город на Неве настигнут сильные дожди. Температура воздуха опустится ниже нормы. А в пятницу, 28 мая, в Северной столице наконец потеплеет. Следующие выходные порадуют жителей солнцем, но жары не будет. На термометрах местные увидят +16...+19 градусов.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в воскресенье благодаря дождливой погоде петербуржцы могут не покупать билет в парк: вход свободный. А мероприятия фестиваля тюльпанов перенесли в Эстрадный театр.

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