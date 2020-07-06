"Зенит" – снова чемпион России. Петербург праздновал победу в ночь на понедельник

Фанаты встретили команду в Пулково, но и на Невском не было тихо.

Это стало рекордом для российского футбольного первенства – никогда еще чемпионство не оформлялось так быстро: у "Зенита" в 2020 году это получилось сделать за 4 тура до конца турнира. За три тура до конца чемпионата "Зенит" побеждал в сезонах-2011/12 и 2018/19. Победа в чемпионате стала второй подряд.

В 26 матчах команда из Петербурга набрала 62 очка и завоевала седьмой чемпионский титул в своей истории. Победным стал выездной матч в Краснодаре, завершившийся победой со счётом 2:4. Следующую игру "сине-бело-голубые" готовятся провести в Петербурге 8 июля – на "Газпром Арену" пожалует футбольный клуб "Сочи". Именно после этой игры и планируется масштабно отпраздновать чемпионство, стало известно на встрече болельщиков с командой, которая состоялась уже под утро 6 июля. Piter.tv собрал в одном видео чемпионскую ночь "Зенита" – от встречи победы в Краснодаре до реакции болельщиков на Невском проспекте.

По еще одной причине ночь стала праздничной для главного тренера петербуржцев Сергея Семака, который накануне стал дедушкой. "Дедуля!" – именно с такими криками на глазах у ТВ-камер тренера стали поливать шампанским игроки команды. Болельщики встретили команду в "Пулково" в ранге чемпиона. Самолет с командой приземлился в четвертом часу ночи.

В воздухе развевались флаги с символикой клуба, зажглись фаеры, фанаты били в барабаны и скандировали победные "заряды". За поддержку болельщиков поблагодарили Сергей Семак и капитан команды Бранислав Иванович.

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев обозначил следующую цель "Зенита" – это Кубок России. Ближайшая встреча как раз состоится в Петербурге, а соперником "сине-бело-голубых" станет принципиальный соперник: московский "Спартак".

Видео: Instagram / @andrey.arshavin10, Piter.tv, Twitter / @zenit_spb