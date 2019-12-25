Генеральный директор "Зенита" указал на следующую цель после чемпионства в РПЛ

Теперь цель клуба – Кубок России.

В понедельник, 6 июля, стало известно, какая цель у "Зенита" после чемпионства в РПЛ. Об этом рассказал генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев в беседе с ТАСС.

По словам Медведева, теперь цель клуба – Кубок России.

Думаю, мы сохраним такой дух, и это откроет нам дорогу к новым победам Александр Медведев, генеральный директор "Зенита"

Напомним, что в минувшее воскресенье, 5 июля в Краснодаре состоялся матч между местным клубом и "Зенитом". Встреча закончилась со счетом 4:2 в пользу сине-бело-голубых.

Ранее мы сообщали о том, что "Зенит" вернулся в Петербург в ранге чемпиона России.

Фото:ВКонтакте / ФК "Зенит"