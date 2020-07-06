"Зенит" вернулся в Петербург в ранге чемпиона России

В Пулково победителей встречали болельщики.

В воскресенье, 5 июля, в Краснодаре состоялся матч между местным клубом и "Зенитом". Встреча закончилась со счетом 4:2 в пользу сине-бело-голубых.

Эта игра стала решающей для петербургского клуба. Дубль Сердара Азмуна и два гола от Артема Дзюбы и Алексея Сутормина досрочно сделали "Зенит" чемпионом страны.

Рейс из Краснодара с победителями на борту прибыл в Пулково в районе трех часов ночи. Несмотря на поздний час, футболистов встречали в аэропорту болельщики. Они жгли файеры, размахивали флагами с клубной символикой и скандировали кричалки.

"Зенит", "Зенит", "Зенит"! – раздавалось у входа в аэропорт.

Футболисты поблагодарили болельщиков аплодисментами. В свою очередь ведущий стихийной церемонии сказал в микрофон огромное спасибо команде и призвал собравшихся расходиться по домам.

После победы над "Краснодаром" в активе "Зенита" оказалось 62 очка. У ближайшего преследователя сине-бело-голубых "Локомотива" – 49. Петербургский клуб обеспечил себе чемпионство за четыре тура до конца турнира. Следующую игру "Зенит" проведет в Петербурге и встретится с ФК "Сочи".

Видео: Piter.TV