Главный тренер "Зенита" стал дедушкой

Имя ребенка пообещали рассказать завтра.

В воскресенье, 5 июля, Сергей Семак, главный тренер петербургского "Зенита" стал дедушкой. Об этом его супруга Анна рассказала на своей официальной странице в социальной сети Instagram.

Женщина отметила, что собирается ответить на все вопросы завтра. Также она пообещала назвать имя малыша.

Несколько минут назад мы с мужем стали бабушкой и дедушкой! (...) Спасибо за поддержку и поздравления! Слава Богу за всё! написала Анна

Ранее мы писали, что Семак рассказал о новом контракте с "Зенитом".

Фото: www.instagram.com/sergey_bogdanovich_sema