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Главный тренер "Зенита" стал дедушкой
Сегодня, 15:53
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Arinablinova

Главный тренер "Зенита" стал дедушкой

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Имя ребенка пообещали рассказать завтра.

В воскресенье, 5 июля, Сергей Семак, главный тренер петербургского "Зенита" стал дедушкой. Об этом его супруга Анна рассказала на своей официальной странице в социальной сети Instagram.

Женщина отметила, что собирается ответить на все вопросы завтра. Также она пообещала назвать имя малыша. 

Несколько минут назад мы с мужем стали бабушкой и дедушкой! (...) Спасибо за поддержку и поздравления! Слава Богу за всё!

написала Анна

Ранее мы писали, что Семак рассказал о новом контракте с "Зенитом".

Фото:  www.instagram.com/sergey_bogdanovich_sema

Теги: дети, зенит, семак
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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