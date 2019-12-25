Семак рассказал о новом контракте с "Зенитом"

Соглашение с клубом было подписано по схеме 2+1.

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак в интервью официальному сайту сине-бело-голубых рассказал о подписании нового контракта с клубом.

Семак заявил, что для него это продолжение сложной и интересной работы. Он также отметил доверие со стороны и руководства "Зенита" и опроверг слухи о том, что в момент переговоров была некая неопределенность.

Рабочие моменты уточнили практически за две встречи. С Александром Ивановичем Медведевым обо всем договорились. Разговор о продолжении сотрудничества был в начале весны, когда возникла заинтересованность и с моей стороны, и со стороны клуба. Мы очень быстро смогли договориться. Немного поздно продлили, но ситуация с коронавирусом внесла коррективы. Сергей Семак, главный тренер "Зенита"

Напомним, Сергей Семак возглавил "Зенит" в мае 2018 года. По итогам прошлого сезона клуб под его руководством выиграл чемпионат России. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) сине-бело-голубые идут на первом месте, набрав 50 очков после 22 матчей.

Ранее стало известно, что сезон РПЛ могут возобновить со зрителями на трибунах.

Фото: fc-zenit.ru