Сезон РПЛ могут возобновить со зрителями на трибунах

Итоговое решение по этому вопросу остается за правительство России и Роспотребнадзором.

Как сообщает портал "Чемпионат.com", на прошедшем исполкоме Российского футбольного союза (РФС) обсуждался вариант с возобновление сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) со зрителями на трибунах.

Эту идею поддержали многие клубы, в их числе — "Зенит", "Спартак", "Краснодар" и ЦСКА. В РФС будут работать над поступившим предложением, однако есть вероятность того, что первые матчи после паузы будут закрыты для посещения болельщиками. Итоговое решение по этому вопросу примут правительство России и Роспотребнадзор.

Напомним, 15 мая по итогам заседания исполкома РФС было принято решение возобновить чемпионат России по футболу, прерванный из-за эпидемии коронавируса. На момент паузы в турнирной таблице лидирует "Зенит", набравший 50 очков после 22-х туров. Сезон официально возобновится 21 июня.

Ранее экс-полузащитник "Зенита" Владислав Радимов поделился мнением о решении возобновить сезон РПЛ.

Видео: YouTube / Тинькофф Российская Премьер-Лига