Радимов поделился мнением о решении возобновить сезон РПЛ

По его словам, люди соскучились по зрелищу и оптимизму.

Бывший полузащитник "Зенита", а ныне главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов в интервью телеканалу "Матч ТВ" поделился мнением о возобновлении сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), приостановленного в связи с пандемией коронавируса.

На мой взгляд, это правильное решение. Немцы уже играют после паузы, испанцы и итальянцы тоже скоро начнут. Надо только правильно все организовать. Люди соскучились по зрелищу и оптимизму. Нельзя же, чтобы были постоянные уныние и нагнетание. Владислав Радимов, главный тренер "Зенита-2"

Напомним, 15 мая по итогам заседания исполкома РФС было принято решение возобновить чемпионат России по футболу, прерванный из-за эпидемии коронавируса. На момент паузы в турнирной таблице лидирует "Зенит", набравший 50 очков после 22-х туров. Сезон официально возобновится 21 июня.

Ранее Владислав Радимов рассказал о тренерской работе в "Зените-2".

Фото: fc-zenit.ru