РФС: Российская премьер-лига возобновится 21 июня

Турнир был приостановлен из-за эпидемии коронавируса.

Сегодня, 15 мая состоялся исполком Российского футбольного союза (РФС), на котором было принято решение о возобновлении сезона Российской премьер-лиги, прерванного из-за эпидемии коронавируса.

Как сообщает официальный Twitter-аккаунт РФС, чемпионат возобновится с 21 июня. Командам разрешено делать по пять замен в матче. Все оставшиеся матчи пройдут без зрителей.

Также стало известно, что розыгрыш кубка России возобновится в тот же день, что и РПЛ. Розыгрыши чемпионатов ФНЛ и ПФЛ завершены по состоянию на 17 марта. Команды, занявшие 15 и 16 места в РПЛ, вылетают в ФНЛ. Две первые команды ФНЛ выходят в РПЛ.

Напомним, в связи с эпидемией коронавируса чемпионат России и все футбольные соревнования в стране были приостановлены до 31 мая. В турнирной таблице первое место занимает "Зенит", набравший 50 очков после 22-х туров.

Ранее комментатор "Матч ТВ" Нобель Арустамян рассказал о возможном сокращении карантина для легионеров РПЛ.

Видео: YouTube / Тинькофф Российская Премьер-Лига