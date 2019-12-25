Арустамян рассказал о сокращении карантина для легионеров РПЛ

Они могут приступить к тренировкам через пять-шесть дней после тестов на коронавирус.

Комментатор телеканала "Матч ТВ" и главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян в своем Telegram-канале поделился информацией о возвращении иностранных игроков в случае возобновления сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), прерванного из-за эпидемии коронавируса.

Российский футбольный союз (РФС) договорился с Росавиацией о возвращении иностранных футболистов. Уже скоро они доберутся сюда и начнут тренировки. Есть одна проблема: им придется сесть на двухнедельный карантин. По моим данным, РФС решает этот вопрос на уровне правительства России, и срок могут сократить. Нобель Арустамян, комментатор "Матч ТВ"

Также Арустамян отметил, что если легионеры сдадут отрицательные тесты на коронавирус, им разрешат присоединиться к общей группе футболистов через пять-шесть дней после прилета.

В связи с эпидемией коронавируса чемпионат России и все футбольные соревнования в стране были приостановлены до 31 мая. В турнирной таблице первое место занимает "Зенит", набравший 50 очков после 22-х туров.

Напомним, 27 апреля прошло совещание руководства РПЛ с клубами, на котором были предложены два варианта продолжить чемпионат. Также стало известно, что будет в случае невозможности доиграть сезон.

Ранее Андрей Аршавин заявил, что надеется на возобновление сезона РПЛ.

Фото: premierliga.ru