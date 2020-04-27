Руководство РПЛ рассматривает два варианта возобновления сезона

Сегодня, 27 апреля, состоялось совещание руководства Российской премьер-лиги (РПЛ) и Российского футбольного союза с клубами. На нем обсуждали вопросы о возможности продолжить сезон, прерванный из-за эпидемии коронавируса.
Как сообщает пресс-служба турнира на официальном сайте, руководством были предложены два варианта возобновления чемпионата России. Они были основаны на рекомендации УЕФА завершить национальные первенства до 2 августа.
Первый вариант - продолжить сезон 21 июня. При таком варианте первые два тура РПЛ запланированы в недельном цикле, чтобы сгладить нагрузку на футболистов. Следующие пять туров пройдут с матчами в середине недели, а последний - вновь в недельном цикле.
Второй вариант - продолжить сезон 28 июня с недельным циклом в начале и провести оставшихся семи туров с матчами в середине недели.
Оба варианта были составлены с учетом возможной доигровки Кубка России, прерванного на четвертьфинальной стадии.
Напомним, в связи с эпидемией коронавируса чемпионат России и все футбольные соревнования в стране были приостановлены до 31 мая. В турнирной таблице первое место занимает "Зенит", набравший 50 очков после 22-х туров.
Ранее стало известно, что УЕФА настоятельно рекомендует лигам доиграть нынешний сезон.
Видео: YouTube / Тинькофф Российская Премьер-Лига
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