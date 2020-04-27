Руководство РПЛ рассматривает два варианта возобновления сезона

Пауза в чемпионате России продлится до 31 мая.

Сегодня, 27 апреля, состоялось совещание руководства Российской премьер-лиги (РПЛ) и Российского футбольного союза с клубами. На нем обсуждали вопросы о возможности продолжить сезон, прерванный из-за эпидемии коронавируса.

Как сообщает пресс-служба турнира на официальном сайте, руководством были предложены два варианта возобновления чемпионата России. Они были основаны на рекомендации УЕФА завершить национальные первенства до 2 августа.

Первый вариант - продолжить сезон 21 июня. При таком варианте первые два тура РПЛ запланированы в недельном цикле, чтобы сгладить нагрузку на футболистов. Следующие пять туров пройдут с матчами в середине недели, а последний - вновь в недельном цикле.

Второй вариант - продолжить сезон 28 июня с недельным циклом в начале и провести оставшихся семи туров с матчами в середине недели.

Оба варианта были составлены с учетом возможной доигровки Кубка России, прерванного на четвертьфинальной стадии.

Напомним, в связи с эпидемией коронавируса чемпионат России и все футбольные соревнования в стране были приостановлены до 31 мая. В турнирной таблице первое место занимает "Зенит", набравший 50 очков после 22-х туров.

Ранее стало известно, что УЕФА настоятельно рекомендует лигам доиграть нынешний сезон.

Видео: YouTube / Тинькофф Российская Премьер-Лига