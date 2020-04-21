УЕФА настоятельно рекомендует всем лигам доиграть сезон

Также были представлены различные варианты календаря матчей клубов и сборных.

На официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА - прим.) появилась информация об итогах видеоконференции с 55 членами-ассоциациями по вопросу о вариантах продолжения сезона, прерванного из-за пандемии коронавируса.

По ее итогам всем ассоциациям была дана настоятельная рекомендация доиграть национальные чемпионаты и кубки. На тот случай, если где-то сезон будет приостановлен, для этих стран будет разработан план действий относительно участия в европейских соревнованиях.

Также сообщается, что в рамках видеоконференции были представлены различные варианты календаря, охватывающие матчи как сборной, так и клубных соревнований. Любые решения по вышеуказанным темам будут объявлены после заседания исполнительного комитета УЕФА в четверг, 23 апреля.

Напомним, в связи с эпидемией коронавируса в Европе были приостановлены почти все национальные чемпионаты и кубковые турниры. Евро-2020 перенесли на лето следующего года.

Ранее стало известно, что УЕФА не допустит до участия в еврокубках клубы, чьи страны не доиграют чемпионат..