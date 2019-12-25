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УЕФА не допустит до участия в еврокубках клубы, чьи страны не доиграют чемпионат
Сегодня, 14:49
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d_s_sarkisov

УЕФА не допустит до участия в еврокубках клубы, чьи страны не доиграют чемпионат

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В организации считают, что участие в их турнирах должно определяться спортивным результатом.

Как сообщает пресс-служба телеканала Sky Sports, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА - прим.) может не допустить до участия в еврокубках следующего сезона клубы из стран, которые не доиграют национальные чемпионаты. Об этом организация указала в письме, которое отправили всем 55 членам-ассоциациям,

"Поскольку участие в клубных соревнованиях УЕФА определяется спортивным результатом, достигнутым в конце внутренних соревнований, преждевременное завершение сезона может поставить под сомнение выполнение такого условия. Организация оставит за собой право принимать решения по допуску клубов к соревнованиям следующего сезона", - сообщается в письме.

Напомним, 2 марта появилась информация, что чемпионат Бельгии был досрочно завершен. Победителем турнира будет признан действующий лидер турнирной таблицы, "Брюгге".

Ранее стало известно, что УЕФА считает неоправданным отказ от внутренних чемпионатов.

Фото: UEFA.com

Теги: коронавирус, лига европы, лига чемпионов, уефа
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе,

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