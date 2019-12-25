УЕФА считает неоправданным отказ от внутренних соревнований

Как сообщает пресс-служба телеканала Sky Sports, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА - прим.) разослал письма всем 55 членам-ассоциациям, высказав свою позицию о досрочном завершении национальных чемпионатов из-за пандемии коронавируса.
"Для нас крайне важно, чтобы все титулы присуждались командам по правилам соревнований, даже несмотря на пандемию коронавируса. Мы уверены, что футбол может возобновиться в ближайшие месяцы. Поэтому считаем решение об отказе от внутренних соревнований преждевременным и неоправданным", - сообщается в тексте письма.
Напомним, 2 марта появилась информация, что чемпионат Бельгии был досрочно завершен. Победителем турнира будет признан действующий лидер турнирной таблицы, "Брюгге".
Ранее стало известно. что УЕФА перенес матчи еврокубков на неопределенный срок.
Фото: UEFA.com
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