УЕФА считает неоправданным отказ от внутренних соревнований

Как сообщает пресс-служба телеканала Sky Sports, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА - прим.) разослал письма всем 55 членам-ассоциациям, высказав свою позицию о досрочном завершении национальных чемпионатов из-за пандемии коронавируса.

"Для нас крайне важно, чтобы все титулы присуждались командам по правилам соревнований, даже несмотря на пандемию коронавируса. Мы уверены, что футбол может возобновиться в ближайшие месяцы. Поэтому считаем решение об отказе от внутренних соревнований преждевременным и неоправданным", - сообщается в тексте письма.