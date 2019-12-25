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УЕФА перенес матчи еврокубков на неопределенный срок
Сегодня, 11:34
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d_s_sarkisov

УЕФА перенес матчи еврокубков на неопределенный срок

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Также были перенесены матчи национальных сборных.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА - прим.) выступил с заявлением на официальном сайте организации.

В связи с эпидемией коронавируса было принято решение перенести матчи плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы на неопределенный срок. Также было объявлено о переносе товарищеских матчей национальных сборных и стыковых игр за выход в финальную часть Евро-2020, которые были запланированы на июнь.

Напомним, УЕФА прервал плей-офф двух еврокубков на стадии 1/8 финала. Финальные игры также были перенесены на неопределенный срок.

Ранее стало известно, что УЕФА рассматривает новые даты возобновления сезона.

Фото: UEFA.com

Теги: лига европы, лига чемпионов, уефа
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе,

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