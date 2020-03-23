УЕФА официально перенес финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы

Об этом сообщила пресс-служба организации на официальном сайте.

На официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА - прим.) вышел пресс-релиз, в котором было объявлено о переносе финальных матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы. Также объявили о переносе финала женской Лиги чемпионов.

Причиной переноса стала эпидемия коронавируса в Европе, из-за которой практически все национальные чемпионаты и кубки были приостановлены на срок от одного месяца и более.

"Решение о новых датах финальных матчей пока не принято. Рабочая группа, созданная на прошлой неделе в результате телефонной конференции под председательством президента УЕФА Александера Чеферина, проанализирует имеющиеся варианты. Группа уже приступила к рассмотрению календаря. Информация о новых сроках проведения еврокубковых финалов появится позже" - сообщается в пресс-релизе УЕФА.

Напомним, финал женского еврокубкового турнира должен был пройти 24 мая в Вене, финал Лиги Европы - 27 мая в Гданьске, финал Лиги чемпионов - 30 мая в Стамбуле.

Ранее мы писали о том, что УЕФА предложил три возможные даты завершения сезона.

Видео: YouTube / Ritz Football