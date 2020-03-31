УЕФА рассматривает новые даты возобновления чемпионатов

Ранее было предложено доиграть сезон до конца лета.

По информации издания As, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА - прим.) предложит странам новые сроки возобновления национальных чемпионатов.

На данный момент рассматриваются три возможные даты - май, июнь и сентябрь. Из-за неравномерного распространения коронавируса по Европе вариант с возобновлением сезона в мае выглядит маловероятным. Если пауза продлится до сентября, то будет проведена глобальная перестройка следующего сезона. Не исключаются такие последствия, как сокращение числа команд в каждой лиге, местных кубках, а также смена форматов в еврокубках.

Президент УЕФА Александер Чеферин уверен, что в июне можно будет доиграть все турниры, даже если придется проводить матчи без зрителей. Такой вариант считается более вероятным.

Напомним, по информации комментатора "Матч ТВ" Нобеля Арустамяна УЕФА проведет 1 апреля видеоконференциию, на которой могут огласить примерные сроки возобновления сезона.

Ранее стало известно, что УЕФА предложил три возможные даты завершения сезона.

Видео: YouTube / UEFA