Российская премьер-лига может возобновиться в конце мая - начале июня

1 апреля может появиться официальная информация от РФС.

Журналист и комментатор "Матч ТВ" Нобель Арустамям в своем Telegram-канале поделился информацией о возможных вариантах возобновления Российской премьер-лиги (РПЛ - прим.). Нынешний сезон был приостановлен до 10 апреля в связи с эпидемией коронавируса.

"Насколько мне известно, сейчас все громче и громче внутри РПЛ обсуждается дата 30 мая. Это сейчас выглядит как оптимистичный сценарий. Но также есть версия, что футбол в России возобновится только после 1 июня, и этот сценарий тоже выглядит как вполне реалистичный. Такой вариант на днях обсуждался между клубами. Рассчитывать на более ранние сроки можно с большим натягом. 1 апреля состоится большая видеоконференция УЕФА. Думаю, примерно завтра стоит ждать официальных новостей", - сообщил Арустамян.

Напомним, президент РПЛ Сергей Прядкин рассматривает вариант возобновить сезон в мае. 10 апреля должно пройти совещание клубов, на котором может быть решена дальнейшая судьба турнира.

Ранее почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал, когда может возобновиться сезон РПЛ.

Видео: YouTube / РФС ТВ