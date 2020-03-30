Почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал, когда возобновится сезон РПЛ

Он считает, что это может случиться не раньше середины мая.

Бывший президент Российского футбольного союза (РФС - прим.) Вячеслав Колосков прокомментировал ситуацию с эпидемией коронавируса, из-за которой встали на паузу национальные чемпионаты и еврокубковые турниры.

"В УЕФА верят в лучшее. Неслучайно Александр Чеферин (президент УЕФА - прим.) назвал три возможные даты завершения сезона. Все зависит от ситуации с коронавирусом в России и мире. Ведь доигрывать сезон предстоит не только клубам РПЛ. Буду оптимистичен: на мой взгляд, в середине мая в России сезон возобновится. В таком случае его спокойно можно будет закончить до конца июня", - приводит слова Колоскова телеканал Russia Today.

Напомним, согласно рекомендациям от УЕФА, всем странам предлагали вариант завершить сезон до 30 июня. Но вскоре поступило предложение рассмотреть резервные даты - 31 июля и 31 августа.

Ранее экс-футболист "Локомотива" и сборной России Дмитрий Сенников выступил с предложением аннулировать сезон РПЛ.

Фото: rfs.ru