Экс-футболист "Локомотива" Дмитрий Сенников призвал РПЛ аннулировать сезон

Он считает, что это самый реальный вариант в нынешней ситуации.

Бывший защитник московского "Локомотива" и сборной России по футболу Дмитрий Сенников поделился мнением о ситуации с эпидемией коронавируса, из-за которой Российская премьер-лига (РПЛ - прим.) приостановила сезон до 10 апреля.

"Наверное, это реально - возобновить чемпионат России в середине лета. Однако надо учитывать, что многое зависит от проведения еврокубковых матчей. Отборочные игры Лиги чемпионов и Лиги Европы проходят в августе. Что-то даже в июле начинается. Здесь все зависит от ситуации в мире. Конечно, мы можем для своего успокоения доиграть турнир и определить чемпиона. Но я считаю, что самый реальный вариант здесь - аннулировать результаты нынешнего чемпионата и все", - сказал Сенников в интервью порталу Rusfootball.

Напомним, 10 апреля должно состояться собрание клубов, участвующих в чемпионате России, на котором будет принято решение о дальнейшем проведении турнира. Президент РПЛ Сергей Прядкин рассматривает вариант продолжить сезон в мае.

Ранее стало известно, что президент "Урала" Григорий Иванов также выступил с заявлением отменить нынешний сезон.

Фото: fclm.ru