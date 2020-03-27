Президент "Урала" Григорий Иванов снова выступил с предложением завершить сезон РПЛ

Он не знает, чем занять игроков команды во время карантина.

Президент "Урала" Григорий Иванов рассказал о том, с какими проблемами приходится сталкиваться клубу в связи с эпидемией коронавируса и паузой в Российской премьер-лиге (РПЛ - прим.).

"В начале апреля состоится дистанционное собрание клубов РПЛ. Конечно, будет обсуждаться, что делать дальше. Лично я за завершение этого чемпионата без чемпиона и за начало нового сезона. Понимаете, я сейчас не знаю, чем занять моих игроков. Если в Москве уже был такой карантин, то у нас он начинается только с завтрашнего дня. Ребятам нужно снимать квартиры, номера в отелях. У меня почти все иностранцы хотят домой, увидеться с семьями. Не знаю, что делать", - сказал Иванов в интервью агентству Sport24.

Напомним, в связи с угрозой распространения коронавируса чемпионат России был приостановлен до 10 апреля. В этот день должно состояться собрание клубов, на котором будет принято решение о дальнейшем проведении турнира. Президент РПЛ Сергей Прядкин рассматривает вариант продолжить сезон в мае.

Ранее Григорий Иванов уже выступал с идеей отменить текущий розыгрыш чемпионата России.

Фото: fc-ural.ru