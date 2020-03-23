Президент "Урала" Григорий Иванов предложил обнулить сезон в РПЛ

Все клубы останутся на своих местах и начнут следующий сезон в том же составе.

Президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов поделился мнением о том, что нужно делать с нынешним сезоном Российской премьер-лиги (РПЛ - прим.) в связи с эпидемией коронавируса.

"Выскажу свое личное мнение. Говорят, что этот чемпионат надо доигрывать. А я полагаю, что нужно его завершить сейчас. Появилось модное слово - "обнулить". Давайте обнулим. Закрепим итоги во всех дивизионах. И следующий сезон начнем в том же составе. Кто-то может не согласиться? Ну что тут поделать... Это же проблема мирового масштаба, коронавирус этот. Надо искать какой-то выход из положения. Пусть решает РФС. Мы ждем позиции УЕФА. А вся эта неизвестность реально давит на всех," - приводит слова Иванова издание "Спорт-Экспресс".

Напомним, в связи с эпидемией коронавируса чемпионат России по футболу был приостановлен до 10 апреля. В турнирной таблице первое место у "Зенита", набравшего 50 очков после 22 матчей. Второе место делят "Краснодар" и московский "Локомотив". Оба клуба отстают от лидера на девять баллов. "Урал" занимает в таблице 10 место с показателем в 25 очков.

Ранее стало известно, что президент РПЛ Сергей Прядкин рассматривает вариант возобновить сезон в начале мая.

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