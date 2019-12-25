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Футболист Оздоев может перейти в "Урал"
Сегодня, 17:58
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Футболист Оздоев может перейти в "Урал"

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За четыре года работы в петербургской команде он стал с клубом четырехкратным чемпионом России. 

Экс-футболист "Зенита" Магомед Оздоев может стать игроком "Урала". Об этом сообщили на портале "Спорт-Экспресс".

Известно, что 29-летний футболист сейчас выбирает себе новую команду. После окончания сезона 2021/22 он получил статус свободного агента. Контракт с сине-бело-голубыми закрылся. 

С "Зенитом" Озодоев завоевал Кубок и два Суперкубка России. Всего он принял участие в 116 матчах во всех турнирах. В них он забил восемь мячей и отдал 18 результативных передач.

С февраля 2018 года Озодоев выступал за сине-бело-голубых, за это время он стал с клубом четырехкратным чемпионом России. 

Ранее на Piter.tv: Вендел может уйти из "Зенита".

Фото: Telegram / Футбольный клуб "Зенит"

Теги: зенит, оздоев, спорт, фк урал, футбол
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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