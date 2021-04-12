С "Зенитом" Озодоев завоевал Кубок и два Суперкубка России. Всего он принял участие в 116 матчах во всех турнирах. В них он забил восемь мячей и отдал 18 результативных передач.

В среду, 25 мая, стало известно, что полузащитник Магомед Оздоев покинул "Зенит". Об этом рассказали на официальном сайте футбольного клуба.

С февраля 2018 года Озодоев выступал за сине-бело-голубых и за это время стал с клубом четырехкратным чемпионом России. В сообщении добавили, что "благодарят полузащитника за четыре с половиной года в Петербурге, самоотверженную и эмоциональную игру, готовность бороться до конца и значимый вклад в наши общие трофеи".

С "Зенитом" Озодоев завоевал Кубок и два Суперкубка России. Всего он принял участие в 116 матчах во всех турнирах. В них он забил восемь мячей и отдал 18 результативных передач.

Ранее мы сообщали, что в ФК "Зенит" объявили об уходе Дзюбы. Команда поблагодарила игрока за рекорды и самоотдачу.

Фото: Telegram / Футбольный клуб "Зенит"