Три игрока "Зенита" попали в список лучших футболистов РПЛ за сезон

В топ-лист русские игроки ФК не вошли.

Стало известно, кто попал в сборную России премьер-лиги сезона-2021/22. Список представил канал Opta Sports. Отметим, что русские зенитовцы туда не попали.

В рейтинг вошли три члена сине-бело-голубых. Среди них защитник Дуглас Сантос и полузащитники Вендел и Малком.

Выдающимся вратарем сезона стал Матвей Сафонов из "Краснодара". Показали хорошие результаты защитники Максим Осипенко из "Ростова", Родриго из "Сочи" и Марио Фернандес - ЦСКА. Эксперты выделили полузащитников Себастьяна Шиманьски из "Динамо", Антона Зиньковского от "Крыльев Советов", Рифата Жемалетдинова из "Локомотива". Лучшим нападающим стал футболист Гамид Агаларов - ФК "Уфа".

Фото: Телеграм / ФК "Зенит"