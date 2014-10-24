В ФК "Зенит" объявили об уходе Дзюбы

Команда поблагодарила игрока за рекорды и самоотдачу.

Нападающий Артем Дзюба продолжит карьеру в новой команде. Об этом сообщили в пресс-службе ФК "Зенит" сегодня, 22 мая.

Футбольный клуб поблагодарил игрока за рекорды и самоотдачу. Отметим, что вместе с другими спортсменами он четырежды выиграл Российскую Премьер-лигу, два Кубка и четыре Суперкубка страны.

Напомним, Дзюба присоединился к сине-бело-голубым 1 июля 2015 года. Он провел 249 матчей, забил 108 мячей и сделал 71 результативную передачу.

Артем Дзюба — лучший бомбардир в истории чемпионатов России, второй в списке лучших бомбардиров за всю историю клуба, один из лучших бомбардиров российских клубов в еврокубках, лучший российский бомбардир в Лиге чемпионов, двукратный лучший бомбардир сезона в РПЛ, двукратный лучший ассистент сезона в РПЛ, трехкратный "G-Drive. Лучший игрок сезона", двукратный обладатель приза "Лучший футболист сезона" по версии РФС. ФК "Зенит"

Ранее на Piter.tv: в Сети появился ролик с уходящим из "Зенита" Дзюбой.

Фото: Телеграм / Футбольный клуб "Зенит"