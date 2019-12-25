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Российская премьер-лига может возобновиться в мае
Сегодня, 14:21
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arteliseev

Российская премьер-лига может возобновиться в мае

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Командам придется играть через каждые 2-3 дня.

Как сообщает телеканал "Матч ТВ", руководство РПЛ рассматривает вариант продолжить сезон 3 или 17 мая. Многое будет зависеть от того, изменится ли ситуация с эпидемией коронавируса.

Если чемпионат возобновится 17 мая, клубам придется играть через каждые 2-3 дня, чтобы завершить сезон к началу июня. В этот период должны пройти стыковые матчи за выход в финальную часть Евро-2020, который перенесли на следующий год.

Также до сих пор не решен вопрос о проведении матчей Кубка России, финал которого должен был пройти в Екатеринбурге 13 мая.

Напомним, что пауза в РПЛ продлится как минимум до 10 апреля.

Фото: VK / @rfsruofficial

Теги: коронавирус, российская премьер лига
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе,

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