Российская премьер-лига может возобновиться в мае

Как сообщает телеканал "Матч ТВ", руководство РПЛ рассматривает вариант продолжить сезон 3 или 17 мая. Многое будет зависеть от того, изменится ли ситуация с эпидемией коронавируса.
Если чемпионат возобновится 17 мая, клубам придется играть через каждые 2-3 дня, чтобы завершить сезон к началу июня. В этот период должны пройти стыковые матчи за выход в финальную часть Евро-2020, который перенесли на следующий год.
Также до сих пор не решен вопрос о проведении матчей Кубка России, финал которого должен был пройти в Екатеринбурге 13 мая.
Напомним, что пауза в РПЛ продлится как минимум до 10 апреля.
Фото: VK / @rfsruofficial
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