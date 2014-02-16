"Краснодар" уступил "Арсеналу" в матче РПЛ

Матч завершился со счетом 0:1

ПФК "Краснодар" проиграл тульскому "Арсеналу" со счетом 0:1. Это был первый матч нового тренера "быков" Виктора Ганчаренко, который вошел в состав команды 6 апреля.

Игра состоялась в рамках 25-го тура чемпионата России. "Арсенал" переиграл "Краснодар" со счетом 1:0. Единственный мяч забил полузащитник победителей Горан Чаушич на 62-й минуте матча.

В следующий раз, 17 апреля, "Краснодар" сыграет с "Зенитом", а "Арсенал" проведет игру с "Тамбовом" 18 апреля.

На сегодняшний день "Арсенал" вышел на 13-ю строчку в РПЛ с 20 очками, а "Краснодар" находится на десятом месте с 34 баллами.

Ранее "Рома" победила "Аякс" в первой игре 1/4 финала Лиги Европы.

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