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"Рома" победила "Аякс" в первой игре 1/4 финала Лиги Европы
Сегодня, 11:10
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lesjasap

"Рома" победила "Аякс" в первой игре 1/4 финала Лиги Европы

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Игра завершилась со счетом 2:1.

Итальянская "Рома" победила нидерландский клуб "Аякс" в первой игре 1/4 финала Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 2:1. Матч обслуживала судейская бригада под руководством российского специалиста Сергея Карасева. 

Голами со стороны команды-победителя отличились на 57 и 87 минутах Лоренцо Пеллегрини и Рожер Ибаньес, у противников единственный мяч в ворота на 39 минуте встречи забил Дэви Классен. На 53-й минуте игры форвард хозяев поля Душан Тадич смог реализовать пенальти.

Напомним, что "Аякс" один раз становился победителем турнира. Это произошло в турнире сезона 1991-1992 годов. В прошлой футбольной сезоне команда не смогла пройти в первый раунд плей-офф. "Рома" пока что ни разу не побеждала в турнире. Самым известным достижением клуба является выход в финал в 1990-1991 году.

"Манчестер Юнайтед" обыграл "Гранаду" в первом матче четвертьфинала Лиги Европы.

Фото: Pixabay.com

Теги: аякс, лига европы, рома
Категории: Мировые новости, Тема дня, Лента новостей, Футбол в России и Европе, Спорт,

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