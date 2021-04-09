Встреча завершилась со счетом 2:0.

"Манчестер Юнайтед" обыграл "Гранаду" в первом матче четвертьфинала Лиги Европы. Британский клуб на выездной игре со счетом 2:0 разгромил испанский клуб. На 31 минуте игры отличился спортсмен по имени Маркус Рэшфорд. В добавленное ко второму тайму время Бруно Фернандеш смог реализовать пенальти.

В рамках первого тайма игру пришлось прервать из-за того, что на футбольном поле появился болельщик. Мужчина выбежал перед спортсменами, хотя матч проводился без зрителей из-за ограничений во время пандемии.

Напомним, что английский клуб "Манчестер Юнайтед" является победителем Лиги Европы в сезоне 2016-2017 годов.

"Манчестер Сити" обыграл "Боруссию" и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Видео: Sport TV