Ермакович и Зубик покинули тренерский штаб ЦСКА

Ранее бывший тренер ЦСКА был назначен главой ФК "Краснодар".

Белорусские специалисты Александр Ермакович и Руслан Зубик покинули московский футбольный клуб ЦСКА. Об этом сообщает официальный сайт ПФК.

Александр Ермакович и Руслан Зубик входили в тренерский штаб бывшего главного тренера ЦСКА Виктора Ганчаренко. Стороны расторгли контракты по обоюдному согласию сторон.

Мы благодарим Александра Владимировича и Руслана Константиновича за плодотворную работу и желаем удачи в дальнейшей карьере! из сообщения на сайте ФК ЦСКА

Отметим, что Виктор Ганчаренко покинул пост главного тренера ЦСКА в конце марта текущего года. Ему на замену пришел Ивица Олич. Ганчаренко позже был назначен главным тренером футбольного клуба "Краснодар".

Ранее новый главный тренер ЦСКА Ивица Олич обратился к игрокам.

Фото: pfc-cska.com