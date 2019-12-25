Ермакович и Зубик покинули тренерский штаб ЦСКА

Белорусские специалисты Александр Ермакович и Руслан Зубик покинули московский футбольный клуб ЦСКА. Об этом сообщает официальный сайт ПФК.
Александр Ермакович и Руслан Зубик входили в тренерский штаб бывшего главного тренера ЦСКА Виктора Ганчаренко. Стороны расторгли контракты по обоюдному согласию сторон.
Мы благодарим Александра Владимировича и Руслана Константиновича за плодотворную работу и желаем удачи в дальнейшей карьере!
из сообщения на сайте ФК ЦСКА
Отметим, что Виктор Ганчаренко покинул пост главного тренера ЦСКА в конце марта текущего года. Ему на замену пришел Ивица Олич. Ганчаренко позже был назначен главным тренером футбольного клуба "Краснодар".
Ранее новый главный тренер ЦСКА Ивица Олич обратился к игрокам.
Фото: pfc-cska.com
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