Новый главный тренер ЦСКА Ивица Олич обратился к игрокам

Новый тренер футбольной команды ЦСКА Ивица Олич официально представлен команде. Он обратился к футболистам во время тренировки.
Я ваш новый тренер, Ивица Олич. Пришел в большой клуб, очень рад. Нам нужно много работать, чтобы вы стали сильнее как команда и лучше как игроки. Давайте сегодня сразу и поработаем, как надо
Ивица Олич, новый тренер футбольной команды ЦСКА
Напомним, что Ивица Олич сменил белорусского специалиста Виктора Ганчаренко.
Ранее мы сообщали о том, что "Айлендерс" обыграли "Филадельфию" в матче НХЛ.
Видео: PFC CSKA Moscow
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Хочешь бесплатного траха с красивыми и доступными - просто регистрируйся и снимай. Все участницы жаждут траха (без денег и отношений), все бесплатно и анонимно, можешь убедиться сам---- http://bit.do/bazax