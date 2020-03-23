Новый главный тренер ЦСКА Ивица Олич обратился к игрокам

Он присутствовал на тренировке и обратился к игрокам.

Новый тренер футбольной команды ЦСКА Ивица Олич официально представлен команде. Он обратился к футболистам во время тренировки.

Я ваш новый тренер, Ивица Олич. Пришел в большой клуб, очень рад. Нам нужно много работать, чтобы вы стали сильнее как команда и лучше как игроки. Давайте сегодня сразу и поработаем, как надо Ивица Олич, новый тренер футбольной команды ЦСКА

Напомним, что Ивица Олич сменил белорусского специалиста Виктора Ганчаренко.

Ранее мы сообщали о том, что "Айлендерс" обыграли "Филадельфию" в матче НХЛ.

Видео: PFC CSKA Moscow