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Новый главный тренер ЦСКА Ивица Олич обратился к игрокам

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Он присутствовал на тренировке и обратился к игрокам.

Новый тренер футбольной команды ЦСКА Ивица Олич официально представлен команде. Он обратился к футболистам во время тренировки. 

Я ваш новый тренер, Ивица Олич. Пришел в большой клуб, очень рад. Нам нужно много работать, чтобы вы стали сильнее как команда и лучше как игроки. Давайте сегодня сразу и поработаем, как надо

Ивица Олич, новый тренер футбольной команды ЦСКА

Напомним, что Ивица Олич сменил белорусского специалиста Виктора Ганчаренко.

Ранее мы сообщали о том, что "Айлендерс" обыграли "Филадельфию" в матче НХЛ.

Видео: PFC CSKA Moscow

Теги: ивиц олич, цска
Категории: Футбол в России и Европе, Спорт, Лента новостей,

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